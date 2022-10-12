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12 октября, 10:17

В «Зените» отреагировали на информацию о возможном обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

В «Зените» назвали вбросом информацию о возможном обмене Алберто на игроков «Коринтианса»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном обмене форварда Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».

«Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят получить полноценные права на полузащитника Густаво Мантуана и подписать защитника Роберта Ренана взамен на уход в «Коринтианс» 21-летнего Алберто.

Юри Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 21 матч, 9 голов и один результативный пас. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Юри Алберто в 16 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Александр Медведев (руководитель)
Юри Алберто
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
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 - : -
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Химки – Факел
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Квинси Промес

Спартак

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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