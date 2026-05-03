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3 мая, 00:34

Соболев после гола ЦСКА: «Нырял. Ныряю и буду нырять!»

Павел Лопатко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в гостевом матче 28-го тура чемпионата России (3:1).

На 51-й минуте форвард забил победный гол гостей.

«Нырял. Ныряю и буду нырять!» — написал 29-летний Соболев в своем Telegram-канале.

В сезоне-2025/26 Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Он отличился голом во втором матче подряд — в игре с «Ахматом» (2:0) тоже забил победный мяч.

«Зенит» (62 очка после 28 встреч) после матча с ЦСКА вернулся на первое место в таблице чемпионата России. Армейцы в 28 играх набрали 45 очков и идут на шестом месте.

В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая примет «Сочи», а ЦСКА 11 мая на выезде встретится с «Пари НН».

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Игорь Дивеев забил гол в&nbsp;матче с&nbsp;бывшей командой&nbsp;&mdash; ЦСКА (3:1) 2&nbsp;мая.Вот на что способен «Зенит», когда хочет играть в футбол! ЦСКА разбит, а команда Семака — на первом месте

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Источник: Telegram-канал Александра Соболева
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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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