Соболев после гола ЦСКА: «Нырял. Ныряю и буду нырять!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в гостевом матче 28-го тура чемпионата России (3:1).

На 51-й минуте форвард забил победный гол гостей.

«Нырял. Ныряю и буду нырять!» — написал 29-летний Соболев в своем Telegram-канале.

В сезоне-2025/26 Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Он отличился голом во втором матче подряд — в игре с «Ахматом» (2:0) тоже забил победный мяч.

«Зенит» (62 очка после 28 встреч) после матча с ЦСКА вернулся на первое место в таблице чемпионата России. Армейцы в 28 играх набрали 45 очков и идут на шестом месте.

В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая примет «Сочи», а ЦСКА 11 мая на выезде встретится с «Пари НН».

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