«Сочи» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 3 мая

«Сочи» и «Оренбург» сыграют в 28-м туре РПЛ в воскресенье, 3 мая. Матч в Сочи на стадионе «Фишт» начинается в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Оренбург» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Прямую трансляцию игры «Сочи» — «Оренбург» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 14.25 мск, за 5 минут до игры.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» занимал 16-е место с 18 очками, предыдущим соперником сочинцев было московское «Динамо» (0:2). У «Оренбурга» — 26 очков и 13-я строчка, в предыдущем туре оренбуржцы обыграли «Ростов» (1:0).

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