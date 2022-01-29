Азмун: «Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Нападающий «Зенита» Азмун ответил на прощальный пост от полузащитника Магомеда Оздоева

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал публикацию полузащитника петербургской команды Магомеда Оздоева в Instagram.

«Следуй за мечтой, — написал в публикации Оздоев. Я буду скучать по тебе колхозник».

«Игроки, тренеры и все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил нападающий в комментариях.

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. 27-летний иранец перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне он забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за петербургскую команду.