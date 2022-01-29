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Азмун: «Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Нападающий «Зенита» Азмун ответил на прощальный пост от полузащитника Магомеда Оздоева
Карен Саркисян
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал публикацию полузащитника петербургской команды Магомеда Оздоева в Instagram.

«Следуй за мечтой, — написал в публикации Оздоев. Я буду скучать по тебе колхозник».

«Игроки, тренеры и все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил нападающий в комментариях.

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. 27-летний иранец перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне он забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за петербургскую команду.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZSjyjxgLpQ/

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Магомед Оздоев
Сердар Азмун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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Сочи

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П
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