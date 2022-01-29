Защитник «Рубина» Тальби заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Спасибо за ваши сообщения поддержки, — написал Тальби в сторис на своей странице в Instagram. — Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. Жду результата нового теста и надеюсь, что он будет отрицательным, чтобы присоединиться к своим партнерам по команде и помочь им».

В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями.