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Защитник «Рубина» Тальби заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби заразился коронавирусом
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Спасибо за ваши сообщения поддержки, — написал Тальби в сторис на своей странице в Instagram. — Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. Жду результата нового теста и надеюсь, что он будет отрицательным, чтобы присоединиться к своим партнерам по команде и помочь им».

В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.instagram.com/stories/montassartalbi/2761279561691592554/

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20%

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10%

1.58
Футбол
Коронавирус
ФК Рубин (Казань)
Монтассар Тальби
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