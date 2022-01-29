Юри Альберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Альберто присоединится к «Зениту» на сборе в Лагуше (Португалия), сообщает журналист ESPN Фабио Алейшо.

По информации источника, в Португалии 20-летний бразилец встретится с представителями российской команды, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом. Официальное объявление о трансфере ожидается на следующей неделе.

«Зенит» должен отправиться в Лагуш сегодня, 29 января. В Португалии команда примет участие в товарищеском турнире «Кубок Атлантики», где сыграет с «Мидтьюлланном», «Копенгагеном» и «Бреннбю».

Yuri Alberto se junta ao Zenit na cidade portuguesa de Lagos para passar por exames m?dicos, conhecer os integrantes de seu novo clube e assinar contrato.



An?ncio pode ocorrer no fim de semana ou na pr?xima. pic.twitter.com/nt0lIoU5J4 — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) January 29, 2022

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами. 23 января сообщалось, что бразильский клуб готов отпустить форварда в «Зенит» в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро.