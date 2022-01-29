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Сегодня, 10:59

Юри Альберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии

Иван Торопцев
Корреспондент
Юри Альберто.
Фото Instagram

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Альберто присоединится к «Зениту» на сборе в Лагуше (Португалия), сообщает журналист ESPN Фабио Алейшо.

По информации источника, в Португалии 20-летний бразилец встретится с представителями российской команды, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом. Официальное объявление о трансфере ожидается на следующей неделе.

«Зенит» должен отправиться в Лагуш сегодня, 29 января. В Португалии команда примет участие в товарищеском турнире «Кубок Атлантики», где сыграет с «Мидтьюлланном», «Копенгагеном» и «Бреннбю».

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами. 23 января сообщалось, что бразильский клуб готов отпустить форварда в «Зенит» в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Гамбия
Камерун

П2

28%

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ТМ 2.5

18%

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X

12%

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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
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П1

26%

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Обе забьют - да

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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 - : -
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Уфа

 13
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Артем Дзюба

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 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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