Источник: «Спартак» заплатит за Солари 10 миллионов евро

Полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари в ближайшее время станет игроком «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро плюс бонусы за достижения в размере двух миллионов. 23-летний аргентинец будет зарабатывать в «Спартаке» около двух миллионов евро в год.

11 февраля пресс-служба «Спартака» анонсировала трансфер — на сайте клуба появилось изображение футболки будущего новичка с седьмым номером.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.