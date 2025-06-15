Агаларов: «В «Ахмате» было отношение, будто я на просмотр пришел, а не в статусе лучшего бомбардира»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о периоде карьеры в «Ахмате».

— Самый сложный момент в «Ахмате» для тебя?

— Первые пару месяцев в клубе, когда вообще не выходил на поле, хотя был здоров и готов показать себя. Но тогда ко мне было такое отношение со стороны тренерского штаба... Как будто я на просмотр пришел, а не был лучшим бомбардиром лиги. Клуб сначала уговаривает, а потом не ценит.

— Ты готов в будущем еще раз поработать с Андреем Талалаевым, если такая возможность представится?

— Не знаю. Если мы с ним поговорим и обсудим все, что произошло... Но я обиды и зла ни на кого не держу. Если человек позвонит — я подниму трубку, если протянет мне руку — протяну в ответ. А сам этим заниматься не собираюсь.

Агаларов выступал за «Ахмат» с лета 2022 года до лета 2024 года.