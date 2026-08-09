Овечкин о безголевой серии Тюкавина: «Динамо» выиграло. Это самое главное»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала (3:1) в 3-м туре РПЛ ответил на вопрос о безголевой серии нападающего Константина Тюкавина.

— Константин Тюкавин не забивает. Когда у него пойдет?

— «Динамо» сегодня выиграло. Это самое главное.

Столичное «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 6 баллами находятся на пятой позиции.