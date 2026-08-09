Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что клуб планирует приглашать Овечкина на тренировки команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб планирует приглашать нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на тренировки команды.

«Будем приглашать его, куда ему удобно. Хорошие отношения с таким человеком очень важны», — сказал Пивоваров.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». За московский клуб он выступал с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. В составе «Динамо» хоккеист стал чемпионом России в 2005 году и является обладателем Кубка Гагарина 2013 года.