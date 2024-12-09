Бонгонда: «Не хочу думать о чемпионстве, надо двигаться от матча к матчу»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда оценил шансы красно-белых на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Я надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство в РПЛ. Но я не хочу сейчас думать об этом, потому что, если команда потерпит пару поражений, то сразу опустится вниз по турнирной таблице. А в случае побед может подняться вверх. Так что, посмотрим. Надо двигаться от матча к матчу», — цитирует игрока «РБ Спорт».

«Спартак» с 37 очками занимает третье место в таблице РПЛ.