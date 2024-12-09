Портал Opta признал Барко лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Портал статистики Opta определил лучших игроков первой части сезона РПЛ-2024/25.

Наибольшее количество баллов набрал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко — 548. В тройку попал форвард красно-белых Манфред Угальде (459) и защитник «Ростова» Максим Осипенко (454).

Далее идут полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (430), защитник «Зенита» Дуглас Сантос (407) и хавбек питерцев Клаудиньо (391). В топ-10 также попали Иван Обляков (ЦСКА, 390), Эдуард Сперцян («Краснодар», 385), Игорь Дивеев (ЦСКА, 376) и Стефан Лончар («Акрон», 372).

Opta рассчитывал баллы исходя из положительных и отрицательных действий игрока. Например, за гол футболист получал 10 баллов, за результативную передачу — 6, за отбор — 2, за пас — 0,2. Вычитались баллы за фолы, карточки, автоголы и т.д.