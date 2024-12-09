Бонгонда: «Я надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство в РПЛ»

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство в РПЛ. Но я не хочу сейчас думать об этом, потому что, если команда потерпит пару поражений, то сразу опустится вниз по турнирной таблице. А в случае побед может подняться вверх. Так что, посмотрим. Надо двигаться от матча к матчу», — сказал Бонгонда «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ команда под руководством Деяна Станковича набрала 37 очков и занимает третью строчку турнирной таблицы, уступая лидеру — «Зениту» — два очка. В нынешнем сезоне 29-летний конголезец забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за москвичей. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.