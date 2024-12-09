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Бонгонда: «Я надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство в РПЛ»

Камила Абдурахманова
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Форвард «Спартака» Тео Бонгонда оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство в РПЛ. Но я не хочу сейчас думать об этом, потому что, если команда потерпит пару поражений, то сразу опустится вниз по турнирной таблице. А в случае побед может подняться вверх. Так что, посмотрим. Надо двигаться от матча к матчу», — сказал Бонгонда «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ команда под руководством Деяна Станковича набрала 37 очков и занимает третью строчку турнирной таблицы, уступая лидеру — «Зениту» — два очка. В нынешнем сезоне 29-летний конголезец забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за москвичей. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Оренбург

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