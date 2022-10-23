Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:39

Соболев: «Думаю только об одном — чтобы «Спартак» набирал 3 очка в каждом матче»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом. Думаю только об одном — чтобы команда набирала 3 очка в каждом матче. Всех с победой», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

25-летний Соболев провел за «Спартак» 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Колосков: «Если бы Сычевой был игроком с хорошими задатками, давно играл бы в РПЛ, в «Спартаке» или «Зените»
Мелешин о первом голе в РПЛ: «Следующая цель — закрепиться в составе «Спартака»
Масалитин: «Медина провалил матч с «Оренбургом». Мендес — ни о чем»
Масалитин объяснил, в какой футбол играет «Оренбург»
«Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Торпедо»
Защитник «Спартака» Маслов рассказал, насколько ему комфортно играть в защите при Абаскале
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Маслов: «Абаскаль дал нам установку перед игрой, мы чувствовали его присутствие»

Защитник «Спартака» Маслов рассказал, насколько ему комфортно играть в защите при Абаскале
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости