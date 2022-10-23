Защитник «Спартака» Маслов: «Абаскаль дал нам установку перед игрой, мы чувствовали его присутствие»
Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, сложно ли было играть без главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).
— Абаскаль вам сегодня не понадобился?
— Почему? Он был с нами в отеле. Он дал нам установку перед игрой, просто он не мог присутствовать сегодня с нами в раздевалке. Но мы чувствовали его присутствие.
— Непривычная ситуация?
— Ну да, не так часто удаляют тренера.
— Вы знали, что он не будет смотреть на стадионе, а поедет на базу?
— Не говорил ничего. Он ехал с нами до конца в автобусе. Потом, видимо, вышел и изменил свой путь.
— Чем ощущения, когда Абаскаль на бровке отличаются от того, когда его нет?
— Думаю, надо будет смотреть в длительном промежутке времени, если такое удастся. Тяжело судить по одной игре. Потому что его помощники максимально близки к нему и все те же эмоции постарались передать. Установка у нас была в отеле.
— Самая крупная победа без Абаскаля — парадокс?
— Не знаю, трудно судить. Он мог быть сегодня на игре. Матч мог сложиться по-другому, или сложиться точно так же.
— Какое главное требование Абаскаля к центральным защитникам?
— Хочет играть низом, в смелый футбол, находить вертикальные передачи из обороны, чтобы мы постоянно били вперед, оборонялись высоко, играли один в один.
— Вариант, когда защитник засаживает мяч над полузащитниками, исключается?
— Конечно, можно пробовать, когда нападающий хорошо открывается, и можно одной передачей отрезать большую группу футболистов. Просто речь о том, чтобы не сбиваться на эту игру, не играть только длинными передачами.
— Вы чувствовали, что на той стороне поля намного больше спартаковцев?
— Честно говоря, об этом даже не задумывался. Я знаю многих ребят. Мы их тепло поприветствовали. Хорошо общались, когда были здесь. Но какого-то особого настроя у меня лично это не вызвало.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2