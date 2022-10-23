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Сегодня, 20:45

Защитник «Спартака» Маслов рассказал, насколько ему комфортно играть в защите при Абаскале

Антон Иванов
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об изменениях в игре команды при новом главном тренере Гильермо Абаскале, а также прокомментировал разгромную победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Вам проще играть в четыре защитника, чем в пять, как при Тедеско?

— На самом деле, не имеет особой разницы. Главное понимать, что хочет тренер, соблюдать игровую канву и это уже не так принципиально.

— Просто при пяти, где три центральных, больше людей при обороне своих ворот.

— Так бывает не всегда. Иногда ты играешь в три центральных, но при этом вы поднимаетесь выше и это более рискованно или авантюрно.

— Я где-то читал, что вы страстный болельщик «Барселоны» и недавно комментировали матч команды.

— Видимо, люди немного преувеличили. Я был страстным болельщиком «Барсы» до всех этих великолепных рычагов, потому что меня это немного расстроило. Я отдаю свою симпатию клубу, но уже не так рьяно, как раньше.

— Каким вам показался соперник сегодня? Нет ощущения, что это самая слабая команда, с которой вы играли?

— Нет.

— А какая самая слабая?

— Не хочу об этом судить. Бывает такое, что мы забиваем пять. Забивали «Краснодару» шесть, но это не значит, что это слабая команда. Бывают дни, когда залетает много, бывает, когда не залетает.

— Вы несколько опасных моментов допустили. Что сказал Селихов в раздевалке?

— Ничего. Видимо, после игры он уже был рад, что отстоял на ноль, что провел сухой матч.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 14 матчах.

Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – Сочи
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