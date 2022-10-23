Защитник «Спартака» Маслов рассказал, насколько ему комфортно играть в защите при Абаскале
Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об изменениях в игре команды при новом главном тренере Гильермо Абаскале, а также прокомментировал разгромную победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.
— Вам проще играть в четыре защитника, чем в пять, как при Тедеско?
— На самом деле, не имеет особой разницы. Главное понимать, что хочет тренер, соблюдать игровую канву и это уже не так принципиально.
— Просто при пяти, где три центральных, больше людей при обороне своих ворот.
— Так бывает не всегда. Иногда ты играешь в три центральных, но при этом вы поднимаетесь выше и это более рискованно или авантюрно.
— Я где-то читал, что вы страстный болельщик «Барселоны» и недавно комментировали матч команды.
— Видимо, люди немного преувеличили. Я был страстным болельщиком «Барсы» до всех этих великолепных рычагов, потому что меня это немного расстроило. Я отдаю свою симпатию клубу, но уже не так рьяно, как раньше.
— Каким вам показался соперник сегодня? Нет ощущения, что это самая слабая команда, с которой вы играли?
— Нет.
— А какая самая слабая?
— Не хочу об этом судить. Бывает такое, что мы забиваем пять. Забивали «Краснодару» шесть, но это не значит, что это слабая команда. Бывают дни, когда залетает много, бывает, когда не залетает.
— Вы несколько опасных моментов допустили. Что сказал Селихов в раздевалке?
— Ничего. Видимо, после игры он уже был рад, что отстоял на ноль, что провел сухой матч.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 14 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2