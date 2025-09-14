Литвинов — о дубле Гарсии против «Динамо»: «Перед игрой я говорил ему: «Верю в тебя, ты должен забить»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о дубле нападающего красно-белых Ливая Гарсии в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Перед игрой с ним общался и говорил ему: «Верю в тебя, ты должен забить». У него это получилось. Я очень рад за Ливая. Думаю, сейчас он будет чувствовать себя попроще», — сказал Литвинов «СЭ».

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.