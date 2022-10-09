Промес повторил рекорд Павлюченко

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в пятый раз за время выступления в России достиг отметки в 10 голов за чемпионат.

В прошлом такой же результат покорился только Роману Павлюченко. Владимир Бесчастных, Андрей Тихонов и Егор Титов выдали по три двузначных сезона, Валерий Кечинов, Робсон и Веллитон — по два.

Футболисты «Спартака», забивавшие больше девяти голов в двух и более чемпионатах