Промес повторил рекорд Павлюченко
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в пятый раз за время выступления в России достиг отметки в 10 голов за чемпионат.
В прошлом такой же результат покорился только Роману Павлюченко. Владимир Бесчастных, Андрей Тихонов и Егор Титов выдали по три двузначных сезона, Валерий Кечинов, Робсон и Веллитон — по два.
Футболисты «Спартака», забивавшие больше девяти голов в двух и более чемпионатах
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Сезоны
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003
|
27
|
10
|
5
|
2004
|
26
|
10
|
2005
|
25
|
11
|
2006
|
27
|
18
|
2007
|
22
|
14
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014/15
|
28
|
13
|
5
|
2015/16
|
30
|
18
|
2016/17
|
26
|
12
|
2017/18
|
26
|
15
|
2022/23
|
12
|
11
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1993
|
29
|
18
|
3
|
1994
|
13
|
10
|
2002
|
30
|
12
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1996
|
34
|
16
|
3
|
1997
|
24
|
10
|
1999
|
29
|
19
|
Егор Титов
|
Россия
|
1999
|
29
|
11
|
3
|
2000
|
24
|
13
|
2001
|
30
|
11
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1996
|
30
|
13
|
2
|
1997
|
22
|
11
|
Робсон
|
Бразилия
|
2000
|
24
|
10
|
2
|
2001
|
28
|
11
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2009
|
28
|
21
|
2
|
2010
|
25
|
19
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1