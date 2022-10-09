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9 октября, 16:07

Промес повторил рекорд Павлюченко

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в пятый раз за время выступления в России достиг отметки в 10 голов за чемпионат.

В прошлом такой же результат покорился только Роману Павлюченко. Владимир Бесчастных, Андрей Тихонов и Егор Титов выдали по три двузначных сезона, Валерий Кечинов, Робсон и Веллитон — по два.

Футболисты «Спартака», забивавшие больше девяти голов в двух и более чемпионатах

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Голы

Сезоны

Роман Павлюченко

Россия

2003

27

10

5

2004

26

10

2005

25

11

2006

27

18

2007

22

14

Квинси Промес

Голландия

2014/15

28

13

5

2015/16

30

18

2016/17

26

12

2017/18

26

15

2022/23

12

11

Владимир Бесчастных

Россия

1993

29

18

3

1994

13

10

2002

30

12

Андрей Тихонов

Россия

1996

34

16

3

1997

24

10

1999

29

19

Егор Титов

Россия

1999

29

11

3

2000

24

13

2001

30

11

Валерий Кечинов

Россия

1996

30

13

2

1997

22

11

Робсон

Бразилия

2000

24

10

2

2001

28

11

Веллитон

Бразилия

2009

28

21

2

2010

25

19
Квинси Промес
Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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