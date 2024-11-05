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Сегодня, 13:01

Медина — о Виллиане Жозе: «Когда он получит хороший шанс заявить о себе в «Спартаке», то воспользуется им»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об игре форварда красно-белых Виллиана Жозе.

«Виллиан — очень качественный игрок, что он и показывал еще в Испании. Думаю, когда он получит хороший шанс заявить о себе здесь, Жозе им воспользуется. Думаю, скоро это произойдет. Он крайне усердно работает на тренировках. Его опыт должен помочь ему», — цитирует Медину Legalbet.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» минувшим летом. 32-летний бразильский форвард сыграл 11 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился 1 голом.

Источник: Legalbet
Виллиан Жозе
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
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Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
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Максим Глушенков

Зенит

 7
П
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Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

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Локомотив

 6
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Динамо Мх

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