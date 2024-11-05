Агент Сафонов о центральных защитниках «Крыльев»: «Биба и Боба»

Агент Алексей Сафонов оценил игру центральных защитников «Крыльев Советов» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова в матче против «Акрона» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Да они нарочно чуть друг друга не убили. Биба и Боба — два дурака. В «Крыльях» обстановка накаленная. В СМИ писали про конфликт в раздевалке, это говорит трещина в коллективе и плюс убрали Сергея Корниленко. Того же Солдатенкова я никогда не считал высококлассным футболистом, — цитирует Сафонова Metaratings.

После 14 туров самарцы с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.