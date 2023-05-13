Соболев: «В целом скажу, что удаления не было. Это ошибка, я считаю»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал удаление Даниила Денисова в матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

— В целом скажу, что удаления не было. Больше нечего сказать. Могли после удаление выиграть или проиграть. И «Химкам» нужно было побеждать и нам. Поэтому игра была на встречных курсах.

— Удаление — это тот момент, который не позволил победить?

— Конечно. 1:0 и удаление. Совсем другая игра. Это ошибка, я считаю.