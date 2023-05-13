Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал для «СЭ» ничью красно-белых в матче с «Химками» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

«Главный тренер здесь совершенно не причем. Проблема в составе, — сказал Червиченко «СЭ». — Основной защитник, Джикия, отсутствует. Я всегда говорил, что это огромная проблема. Раньше, когда еще был Жиго, хоть кто-то занимался обороной «Спартака». Сейчас при отсутствии и одного, и второго проходной двор».

Также Червиченко объяснил, в чем заключается проблема результатов красно-белых.

«В обороне — ничего, в средней линии — ничего. Время от времени выстреливают Соболев или Промес, но по большому счету, серьезнейших и опаснейших игроков нападения тоже нет. Проблема не в том, что тренер плохой, а в том, что состав не чемпионский. Максимум на третье место, и то с большой натяжкой», — добавил Червиченко.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.