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Сегодня, 22:40

Соболев: «Пенальти должен был бить Николсон, и он отдал Бальде мяч»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после завершения матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0) ответил на вопрос, кто будет штатным пенальтистом команды.

— Вроде бы пенальти должен был бить Мартинс, но подошел Бальде.

— Нет, должен был бить Шамар, и он отдал Бальде мяч. Шамар уже забил. Кейта тоже хотел забить. Это нормально. Тем более сборы.

— Как будете определять штатного пенальтиста на весну?

— Тренеры всегда пишут перед игрой кто бьет. Поэтому споров перед официальной игрой точно не будет. Да и сегодня не было.

— Болельщики волнуются. Говорят, что «Спартак» в слишком хорошей форме за две недели до старта чемпионата. Стоит ли переживать, что «Спартак» слишком быстро набрал форму?

— Не знаю, в хорошей ли форме «Спартак», но хочу сказать, что сейчас идут сборы и на результат смотреть не надо. Все под нагрузками. Все работают. Игра на сборах и игра в чемпионате — две разных игры.

— Наверное, приятно будет увидеть трофей в руках?

— Дай Бог. Я тоже хочу его увидеть.

Александр Соболев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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