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«СКА-Хабаровск» проявляет интерес к нескольким игрокам «Нижнего Новгорода»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболисты «Нижнего Новгорода» Альберт Шарипов, Илья Берковский и Илья Жигулев попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нижегородский клуб может расстаться с частью из этих игроков до закрытия трансферного окна, но не со всеми тремя.

Жигулев подписал контракт с «Нижним Новгородом» в сентябре 2022 года. В составе команды он провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Берковский принадлежит московскому «Локомотиву» и выступает за нижегородцев на правах аренды. В нынешнем сезоне на счету полузащитника четыре матча в Российской Премьер-Лиге, последний из которых он провел 7 августа.

Шарипов защищает цвета «Нижнего Новгорода» с 2020 года. На счету 29-летнего хавбека 64 матча за нижегородский клуб, в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.

После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Первый матч после возобновления чемпионата команда проведет 5 марта на выезде против лидера турнира «Балтики».

Источник: https://metaratings.ru/news/ska-khabarovsk-proyavlyaet-interes-k-neskolkim-igrokam-pari-nn-225822/
Илья Жигулев
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК СКА-Хабаровск
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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