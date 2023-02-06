Осинькин заявил, что Аргентина умеет готовить универсальных футболистов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от аргентинского новичка команды Бенхамина Гарре.

«Аргентинский футбол умеет готовить очень универсальных футболистов. Гарре — продукт этой системы. Это хороший интересный футболист, который прошел школу «Манчестер Сити». В таких клубах неперспективных футболистов не оставляют на такое длительное время, как пробыл там Гарре. Он провел очень хороший прошлый сезон в «Уракане», был одним из лидеров, поэтому привлек наше внимание. Он в прекрасном возрасте, хочет расти, прогрессировать. Надеемся, мы поможем друг другу», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

29 января самарский клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года. Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

«Крылья Советов» идут на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.