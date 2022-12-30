Нападающий «Сочи» Джорджевич назвал Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, кого считает лучшим футболистом в РПЛ в 2022 году.

— Для меня лучший футболист этого года — Малком, — цитирует «РБ Спорт» Джорджевича. — Его качества очень сильно влияют на игру команды, он создает опасность для всех соперников. Да, «Зенит» — хорошая команда, но именно он создает опасную игру в атаке. Если говорить о других футболистах, то можно еще много кого назвать. И в числе лучших точно будет Кристиан Нобоа.

— Чего бы вы пожелали российским и сочинским болельщикам?

— Желаю всем много здоровья, это самое главное, оно должно стоять в приоритете. Болельщикам «Сочи» желаю хорошего Нового года, чтобы мы вместе добились хорошего результата. Сейчас мы не по делу занимаем низкое место. Вы понимаете, что в прошлом году был хороший результат — серебро. Надеюсь, что с новым тренером мы, если не достигнем такого же места, то хотя бы будем к нему очень близки.

Малком в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.