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Нападающий «Сочи» Джорджевич назвал Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Мария Гусева
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, кого считает лучшим футболистом в РПЛ в 2022 году.

— Для меня лучший футболист этого года — Малком, — цитирует «РБ Спорт» Джорджевича. — Его качества очень сильно влияют на игру команды, он создает опасность для всех соперников. Да, «Зенит» — хорошая команда, но именно он создает опасную игру в атаке. Если говорить о других футболистах, то можно еще много кого назвать. И в числе лучших точно будет Кристиан Нобоа.

— Чего бы вы пожелали российским и сочинским болельщикам?

— Желаю всем много здоровья, это самое главное, оно должно стоять в приоритете. Болельщикам «Сочи» желаю хорошего Нового года, чтобы мы вместе добились хорошего результата. Сейчас мы не по делу занимаем низкое место. Вы понимаете, что в прошлом году был хороший результат — серебро. Надеюсь, что с новым тренером мы, если не достигнем такого же места, то хотя бы будем к нему очень близки.

Малком в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

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Торпедо М

 6 1 2
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