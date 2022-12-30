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Сегодня, 19:07

Кириченко рассказал о том, войдет ли он в тренерский штаб Бердыева в «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал о том, войдет ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи».

Кириченко работал с Бердыевым в «Ростове», «Кайрате» и «Тракторе».

«Давайте дождемся какой-то официальной информации, — цитирует Кириченко «РБ Спорт». — Я контракт еще не подписал, поэтому мне нечего сказать. Это будет после Нового года».

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Специалист начнет работу с нового года. Предыдущим его местом работы был иранский «Трактор».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Кириченко
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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