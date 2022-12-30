Кириченко рассказал о том, войдет ли он в тренерский штаб Бердыева в «Сочи»

Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал о том, войдет ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи».

Кириченко работал с Бердыевым в «Ростове», «Кайрате» и «Тракторе».

«Давайте дождемся какой-то официальной информации, — цитирует Кириченко «РБ Спорт». — Я контракт еще не подписал, поэтому мне нечего сказать. Это будет после Нового года».

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Специалист начнет работу с нового года. Предыдущим его местом работы был иранский «Трактор».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.