Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Чувствую свой прогресс, но хотелось бы забивать больше»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о своих выступлениях за команду.

«Чувствую свой прогресс в команде. Но мне не нравится, как я провожу концовку «сухариком». Мне это вообще не нравится! Хотелось бы больше забивать голов», — цитирует Сулейманова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.