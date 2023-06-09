Чистяков: «К барабанщикам вместо фанатов «Зенита» на трибуне привыкнуть невозможно»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением об отсутствии активных фанатов на домашних матчах команды.

«Можно ли привыкнуть к барабанщикам вместо фанатов? Невозможно. Банально прозвучит, но как в театре. У нас пусть и не пустые трибуны, но в любом случае фанаты дают огромную энергию. Их никто не заменит», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Активные фанаты отказались посещать домашние матчи «Зенита» из-за введения перед началом сезона Fan ID.