Агент Баринова — о новом контракте: «Идут вялотекущие переговоры. С января игрок может общаться с другими клубами»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о ходе переговоров по новому контракту с клубом.

Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.

— Идут вялотекущие переговоры, это рабочий процесс. Довольно скоро заканчивается срок контракта. С января вступает в силу условие, что игрок может общаться с другими клубами. Поэтому идут взаимные встречи. Что-то предложил клуб, что-то — мы. Ничего особенного нет, за исключением статуса игрока по отношению к клубу, — сказал Банатин.

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.