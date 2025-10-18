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18 октября 2025, 23:05

Агент Баринова — о новом контракте: «Идут вялотекущие переговоры. С января игрок может общаться с другими клубами»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о ходе переговоров по новому контракту с клубом.

Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.

— Идут вялотекущие переговоры, это рабочий процесс. Довольно скоро заканчивается срок контракта. С января вступает в силу условие, что игрок может общаться с другими клубами. Поэтому идут взаимные встречи. Что-то предложил клуб, что-то — мы. Ничего особенного нет, за исключением статуса игрока по отношению к клубу, — сказал Банатин.

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

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Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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