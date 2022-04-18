Нападающий «Локомотива» Изидор попал в команду недели вместе с Бензема по версии L'Equipe

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор попал в символическую команду недели среди французских футболистов L'Equipe, сообщает пресс-служба московского клуба.

«В очередной раз поздравляем нашего нападающего и желаем продолжать в том же духе!» — говорится в Telegram-канале «Локомотива».

Вчера, 17 апреля, нападающий оформил дубль в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

21-летний француз перешел в «Локомотив» из «Монако» 22 января 2022 года. На его счету семь голов и одна результативная передача в семb матчах за московский клуб.