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Нападающий «Локомотива» Изидор попал в команду недели вместе с Бензема по версии L'Equipe

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор попал в символическую команду недели среди французских футболистов L'Equipe, сообщает пресс-служба московского клуба.

«В очередной раз поздравляем нашего нападающего и желаем продолжать в том же духе!» — говорится в Telegram-канале «Локомотива».

Вчера, 17 апреля, нападающий оформил дубль в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

21-летний француз перешел в «Локомотив» из «Монако» 22 января 2022 года. На его счету семь голов и одна результативная передача в семb матчах за московский клуб.

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ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
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П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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