Экс спортивный директор «Спартака» Попов пожелал команде вернуть уважение болельщиков

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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов обратился с пожеланиями к московскому клубу, который отмечает столетие.

«Желаю сохранить традиции клуба и вернуть любовь, уважение болельщиков», — приводит слова Попова Metaratings.ru .

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.