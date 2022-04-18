Президент «Урала» отреагировал на возможное назначение Гончаренко на пост главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера.

«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи — сохранении места в РПЛ», — передает слова Иванова пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Урал» в следующем сезоне.

Шалимов руководит екатеринбургским клубом с августа 2021 года, контракт рассчитан на два года.

После 25 туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место, имея на счету 21 очко.