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Сегодня, 14:35

Президент «Урала» отреагировал на возможное назначение Гончаренко на пост главного тренера команды

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера.

«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи — сохранении места в РПЛ», — передает слова Иванова пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Урал» в следующем сезоне.

Шалимов руководит екатеринбургским клубом с августа 2021 года, контракт рассчитан на два года.

После 25 туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место, имея на счету 21 очко.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/2389

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Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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4
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5
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