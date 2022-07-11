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Изидор назвал самое яркое событие прошедшего сезона: «Игра против «Спартака» — снегопад, болельщики!»

Игрок «Локомотива» Изидор назвал матч со «Спартаком» самым ярким событием прошлого сезона
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом ярком событии прошедшего сезона.

— Какое событие из прошедшего сезона тебе запомнилось больше всего?

— Это игра против «Спартака». Вспомни, что было вокруг матча. Снегопад, полный стадион болельщиков! Обе команды были очень мотивированы на эту игру. Мне удалось забить, принес победу. Это то, что запоминается лучше всего.

— До перехода в «Локомотив» ты знал, что люди могут играть в футбол в таких условиях?

— Первый раз я играл на таком поле, которое было полностью завалено снегом! Монако находится на юге Франции, там всегда светит солнце. Но я относительно быстро адаптировался к холоду. Сейчас меня это вообще не беспокоит. Я знаю, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть. Но иногда выходишь на тренировку и думаешь: «Ох, как холодно».

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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