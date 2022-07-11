Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом ярком событии прошедшего сезона.

— Какое событие из прошедшего сезона тебе запомнилось больше всего?

— Это игра против «Спартака». Вспомни, что было вокруг матча. Снегопад, полный стадион болельщиков! Обе команды были очень мотивированы на эту игру. Мне удалось забить, принес победу. Это то, что запоминается лучше всего.

— До перехода в «Локомотив» ты знал, что люди могут играть в футбол в таких условиях?

— Первый раз я играл на таком поле, которое было полностью завалено снегом! Монако находится на юге Франции, там всегда светит солнце. Но я относительно быстро адаптировался к холоду. Сейчас меня это вообще не беспокоит. Я знаю, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть. Но иногда выходишь на тренировку и думаешь: «Ох, как холодно».