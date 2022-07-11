Изидор рассказал, чему смог научиться у Лоськова: «Произошел щелчок в голове, стопор был снят»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о работе с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым.
— Ты проводил эти дополнительные тренировки с Лоськовым и Пашининым. Кто стал помогать тебе в этом после ухода двух тренеров?
— Свои тренировки я начал под руководством Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова. Дима — игрок линии нападения, он часто подсказывал мне. Он делился своим огромным опытом со мной, очень сильно помогал. Это позволило мне чувствовать себя увереннее. После ухода Лоськова и Пашинина я не забросил дополнительные тренировки. Теперь мне помогает Марвин, который может дать мне тренера-помощника.
— Чему ты смог научиться у Лоськова?
— Не могу сказать, что смог перенять какое-то конкретное движение или навык. Но есть один пример. Во время зимних сборов в Испании я долгое время не мог забить в товарищеских играх. Лоськов смог что-то поменять во мне. У меня произошел щелчок в голове, стопор был снят. И вспомни, как я вкатился в чемпионат! Счетчик голов начал сразу крутиться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -