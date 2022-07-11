Изидор рассказал, чему смог научиться у Лоськова: «Произошел щелчок в голове, стопор был снят»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о работе с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым.

— Ты проводил эти дополнительные тренировки с Лоськовым и Пашининым. Кто стал помогать тебе в этом после ухода двух тренеров?

— Свои тренировки я начал под руководством Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова. Дима — игрок линии нападения, он часто подсказывал мне. Он делился своим огромным опытом со мной, очень сильно помогал. Это позволило мне чувствовать себя увереннее. После ухода Лоськова и Пашинина я не забросил дополнительные тренировки. Теперь мне помогает Марвин, который может дать мне тренера-помощника.

— Чему ты смог научиться у Лоськова?

— Не могу сказать, что смог перенять какое-то конкретное движение или навык. Но есть один пример. Во время зимних сборов в Испании я долгое время не мог забить в товарищеских играх. Лоськов смог что-то поменять во мне. У меня произошел щелчок в голове, стопор был снят. И вспомни, как я вкатился в чемпионат! Счетчик голов начал сразу крутиться.