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Нападающий «Локомотива» Раконьяц перешел на правах платной аренды в «Црвену Звезду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц перешел на правах платной аренды в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба железнодорожников.

22-летний футболист будет выступать в чемпионате Сербии до 30 июня 2023 года. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Большую часть заработной платы игрока возьмет на себя сербский клуб.

Черногорец перешел в «Локомотив» в июле 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года. За московский клуб Раконьяц сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/rakonjac-loan/
ФК Локомотив (Москва)
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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