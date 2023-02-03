Нападающий «Локомотива» Раконьяц перешел на правах платной аренды в «Црвену Звезду»
Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц перешел на правах платной аренды в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба железнодорожников.
22-летний футболист будет выступать в чемпионате Сербии до 30 июня 2023 года. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Большую часть заработной платы игрока возьмет на себя сербский клуб.
Черногорец перешел в «Локомотив» в июле 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года. За московский клуб Раконьяц сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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|36
|
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|17
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|5
|2
|32-23
|35
|
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|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|30-18
|29
|
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|
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|1
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|25
|
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|17
|7
|4
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|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|6
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|21-28
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|
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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