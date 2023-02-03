«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 23-й минуте забил защитник Кайо.

На 81-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов показал желтую карточку игроку «Сочи» Артему Мещанинову за наступ на ногу. Однако после запроса «Краснодара» и просмотра видео Иванов поменял решение и показал красную.

«Краснодар» набрал 3 очка и лидирует в Зимнем кубке РПЛ, «Сочи» находится на четвертом месте (0 очков).

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Сочи» — 1:0 (1:0)

Гол: Кайо, 23.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Рамирес, Ионов, Кайо, Баньяц, Ленини, Кордоба, Волков, Олусегун, Боржес.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика, Миладинович, Дркушич, Сиссако, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо, Мелкадзе.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Большаков (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

3 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».