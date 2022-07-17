Изидор — о переходе Рыбуса в «Спартак»: «Немножко разочарован. Обидно, что перешел к нашему конкуренту»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о переходе Мацея Рыбуса в «Спартак».
«Переход Рыбуса в «Спартак»? Мне сложно судить, это то решение, которое Мацей принял сам. Могу сказать, что немножко разочарован. Он был одним из моих близких друзей, жаль, что он покинул наш клуб. И вдвойне обидно, что перешел к нашему конкуренту «Спартаку».
Что касается отъезда игроков, то это их дело. Я концентрируюсь на себя. В России я себя чувствую отлично. Мне сейчас важно, чтобы команда побеждала, а действия других людей — это их дело», — сказал Изидор.
11 июня «Спартак» подписал контракт с 32-летним Рыбусом до конца июня 2024 года. Поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года.
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1
|Кр. Советов
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
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Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
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Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
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Александр Долгов
Химки
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1