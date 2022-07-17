Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о переходе Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Переход Рыбуса в «Спартак»? Мне сложно судить, это то решение, которое Мацей принял сам. Могу сказать, что немножко разочарован. Он был одним из моих близких друзей, жаль, что он покинул наш клуб. И вдвойне обидно, что перешел к нашему конкуренту «Спартаку».

Что касается отъезда игроков, то это их дело. Я концентрируюсь на себя. В России я себя чувствую отлично. Мне сейчас важно, чтобы команда побеждала, а действия других людей — это их дело», — сказал Изидор.

11 июня «Спартак» подписал контракт с 32-летним Рыбусом до конца июня 2024 года. Поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года.