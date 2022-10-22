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Сегодня, 22:07

Камано: «Ситуация у «Локо» в таблице очень тяжелая. Но мы будем уверенно выходить из этого положения»

Камано заявил, что «Локомотив» будет уверенно выходить из тяжелого положения в турнирнйо таблице РПЛ
Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

— У «Локомотива» сегодня 3 удара в створ. Как так получилось?

— Тем не менее, мы забили один гол. Мы, естественно, расстроены результатом. Одной из установок на игру было слаженно войти в игру. Рад, что мне удалось это сделать. После того, как команда забила мяч, мы играли компактно. Но в какой-то момент игра наша разладилась. «Динамо» этим воспользовалось.

— Как оцените турнирное положение «Локомотива»?

— Ситуация в таблице очень тяжелая. Но это ни о чем не говорит. Команда не распадется, не расклеится. Мы будем уверенно выходить из этого положения от игры к игре. Будем выбираться из этой ситуации.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Франсуа Камано
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Оренбург

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Локомотив

 13 1 3
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