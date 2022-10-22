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Сегодня, 22:14

Юрий Нагорных: «Локомотив» точно остается в Черкизове"

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об изменениях в клубе.

— Закрытие «Казанки» можно назвать ошибкой?

— Я не могу сказать точно сейчас. Но мы постараемся выстроить такую вертикаль, которая позволит «Локомотиву» восстановить поток, поднятие игроков в основу. Может быть, название будет иным. Это будет фарм-клуб? Будет создана система.

— А как же академия?

— Она хорошо работает.

— Что будет с ней?

— Давайте посмотрим на результаты.

— Что будет со стадионом?

— «Локомотив» точно остается в Черкизове.

— Никаких глобальных изменений не планируется?

— Уже очень много сделано, открылся музей и клубный магазин для болельщиков. Работа идет, условия создаются. Конечно, арена требует каких-то реконструкций и вложений, но все будет зависеть от экономической ситуации. Мы играем здесь!

— Многие говорят о вашей связи с экс-сотрудниками «Чертаново», это так?

— У меня есть связь со всем российским спортом.

— Стоит ли нам ждать большой приход игроков из «Крыльев Советов»?

— «Локомотив» достоин того, чтобы в клуб приходили лучшие. В том числе, молодые перспективные игроки. Совершенно не важно, какую подготовку они прошли. Если они лучшие, то мы будем рады из видеть у себя в клубе.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
2
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Олег Дмитриев

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