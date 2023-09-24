Дзюба отреагировал на волевую победу «Локомотива» над «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

— Я счастлив, — сказал Дзюба журналистам.

— И все?

— Да!

— Вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

— Плохо у нас в футболе разбираются.

Также Дзюба после матча не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

35-летний форвард выступал за «Зенит» с июля 2015 года, после сезона-2021/22 Дзюба покинул клуб по истечении срока действия контракта.