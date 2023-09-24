Дзюба на вопрос о примирении с Семаком спросил «А кто это?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

— А с Семаком помирились?

— А кто это? — переспросил Дзюба.

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».