Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:27

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал потасовку в концовке матча с «Локомотивом»

Георгий Горностаев
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потасовке в концовке матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— После второго пропущенного мяча ожидалось, что «Зенит» бросится в навал, но, к сожалению, весь навал закончился какими-то потасовками — и до финального свистка, и после. Почему не получалось устроить навал? Поняли, что случилось на поле? Какие-то драки были вместо того, чтобы побежать забивать второй...

— Первая потасовка была после фола в центре поля. Пытались быстро ввести мяч, не дали — это нервы. Касаемо решений судьи — и за мелкий фол свистят, за грубый не свистят, и такая нервозность у игроков — непонятное состояние: фол или нет, карточки или нет, свистнет или нет. Это в совокупности привело к напряжению, которое вылилось в толкотню на футбольном поле. Что касается навала, не получилось, потому что качество передач такое. Хороший штрафной был, Густаво Мантуан вратарю мяч отдал. Угловой разыграли, Круговой не мог первого игрока перебить. Это те моменты, которые мы должны использовать как раз для давления. У нас, к сожалению, качество передач было плохим для того, чтобы оказать давление.

— Когда у «Зенита» такое большое преимущество на протяжении довольно продолжительного времени, особенно отрезок в начале вторго тайма, создается впечатление, что мало ударов по воротам. Вы говорите о качестве передач, а команда пытается разыграть мяч, пытаясь чуть ли не завести мяч в ворота. Может нужно давать установку больше бить по воротам?

— Ну почему, были и удары хорошие, моменты. Удар ради удара не нужен, хорошая позиция была у Клаудиньо несколько раз. По последней передаче у Дугласа был хороший момент, когда он мог раньше отдавать и ошибся в передаче. Тоже самое у Кассьерры, который с Ваней выходил. Моментов было много. Что касается ударов, «Локомотив» низко оборонялся. Понятно, когда мы играем против команд, которые низко оборонялись, пытаемся разыграть, чтобы создать хороший момент, а не бить с 20-30 метров, когда удар еще не подготовлен.

На 90+5-й минуте встречи между игроками «Зенита» и «Локомотива» при счете 1:2 произошла массовая потасовка. «Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября на выезде против «Оренбурга».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/v-koncovke-matcha-zenit-lokomotiv-mezhdu-igrokami-proizoshla-potasovka-2126572/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
5
0
Читайте также
Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Лантратов: «Дзюба был максимально мотивирован на матч с «Зенитом»
Лантратов: «Если отталкиваться от соперника, то это был один из лучших матчей «Локомотива»
Кавазашвили: «Юран — очень талантливый тренер, команду ниже среднего уровня всегда вытаскивает вперед»
Семак — о судействе в РПЛ: «Абсолютно все решения ЭСК мне непонятны»
«Ростов» — ЦСКА: видео голов
Сергеев: «У Дзюбы была запредельная мотивация»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба — о победе над «Зенитом»: «Я счастлив»

«Ростов» — ЦСКА: игрок армейцев Келвен отыграл один мяч
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
9
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости