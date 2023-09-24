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Сегодня, 19:19

Семак — о матче с «Локомотивом»: «Начали неплохо, но дальше позволили сопернику создавать опасные ситуации»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— На мой взгляд игра разбилась немножко на определенные отрезки. Начали мы неплохо. Дальше, к сожалению, отдали инициативу, позволили сопернику наносить удары по нашим воротам, создавать опасные ситуации. Второй тайм был лучше, нужно было забивать. Хорошие подходы были, но последней передачи, к сожалению, не хватало нам для того, чтобы более надежно в атаке сыграть. В завершении ошиблись, пропустили, к сожалению, мяч. Не только ничья, а еще и проиграли сегодня. Такие матчи бывают, в этом сезоне их очень много — становится для нас хорошей пищей для размышлений. Будем работать и готовиться к следующему матчу. Еще ничего не потеряно, но поражение неприятное.

— Сергей Богданович, вы чуть ли не впервые заменили Дугласа до того, как результат матча был уже сделан. Можете объяснить решение и в целом замены в концовке игры?

— Что касается Дугласа, мы хотели, чтобы Саша Коваленко вышел свежим. Он хорошо двигается, хорошо открывается вперед, обостряет очень много в атаку, действует очень полезно. Моментов много у него не было, к сожалению, поэтому обострить в концовке, уже в добавленное время, было сложно. Уже переключились на длинные передачи, но, к сожалению, длинные передачи по качеству были не те, которые нужны, чтобы побороться и создать напряжение, остроту у ворот «Локомотива». По поводу остальных замен... Что касается Изидора, то он много пропустил, ему нужно набирать — это плановая замена. А что касается других замен, конечно, мы хотели поддержать и скорости, выпустя того же Кругового и сохранив при этом качество, сдвинув Дугласа в центральную зону — думали, он там более остро выглядит. Момент у него был, но он немножко неправильно распорядился мячом. Родригао очень много пропустил, но игрок для нас очень важный и ключевой, поэтому мы должны давать ему больше времени, чтобы он набирал игровой тонус и вливался в командные взаимодействия, вспоминал, что это такое.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября на выезде против «Оренбурга».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
9
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
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 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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