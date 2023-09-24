Семак — о матче с «Локомотивом»: «Начали неплохо, но дальше позволили сопернику создавать опасные ситуации»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).
— На мой взгляд игра разбилась немножко на определенные отрезки. Начали мы неплохо. Дальше, к сожалению, отдали инициативу, позволили сопернику наносить удары по нашим воротам, создавать опасные ситуации. Второй тайм был лучше, нужно было забивать. Хорошие подходы были, но последней передачи, к сожалению, не хватало нам для того, чтобы более надежно в атаке сыграть. В завершении ошиблись, пропустили, к сожалению, мяч. Не только ничья, а еще и проиграли сегодня. Такие матчи бывают, в этом сезоне их очень много — становится для нас хорошей пищей для размышлений. Будем работать и готовиться к следующему матчу. Еще ничего не потеряно, но поражение неприятное.
— Сергей Богданович, вы чуть ли не впервые заменили Дугласа до того, как результат матча был уже сделан. Можете объяснить решение и в целом замены в концовке игры?
— Что касается Дугласа, мы хотели, чтобы Саша Коваленко вышел свежим. Он хорошо двигается, хорошо открывается вперед, обостряет очень много в атаку, действует очень полезно. Моментов много у него не было, к сожалению, поэтому обострить в концовке, уже в добавленное время, было сложно. Уже переключились на длинные передачи, но, к сожалению, длинные передачи по качеству были не те, которые нужны, чтобы побороться и создать напряжение, остроту у ворот «Локомотива». По поводу остальных замен... Что касается Изидора, то он много пропустил, ему нужно набирать — это плановая замена. А что касается других замен, конечно, мы хотели поддержать и скорости, выпустя того же Кругового и сохранив при этом качество, сдвинув Дугласа в центральную зону — думали, он там более остро выглядит. Момент у него был, но он немножко неправильно распорядился мячом. Родригао очень много пропустил, но игрок для нас очень важный и ключевой, поэтому мы должны давать ему больше времени, чтобы он набирал игровой тонус и вливался в командные взаимодействия, вспоминал, что это такое.
«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября на выезде против «Оренбурга».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
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2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
9
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1