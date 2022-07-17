Нападающий Кротов забил в РПЛ впервые за 448 дней

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов стал автором гола во втором тайме матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

Этот мяч стал первым для 29-летнего нападающего за последние 448 дней.

Последний раз он отличался на уровне РПЛ 25 апреля 2021 года в матче против «Сочи» (2:3), когда еще играл за «Уфу».

Кротов этим летом покинул «Уфу» и перешел в «Нижний» на правах свободного агента.