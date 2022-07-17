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Йоканович — о предстоящем матче «Динамо» — «Ростов»: «Мы будем играть агрессивно и привлекательно»

Йоканович заявил, что «Динамо» будет играть агрессивно и привлекательно в матче с «Ростовом»
Алексей Еремин
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ против «Ростова».

«Если говорить о той игре, которую будет показывать «Динамо», то мы будем играть агрессивно, привлекательно, мы будем играть на победу, постараемся сделать шаг вперед по сравнению с тем сезоном, который уже прошел», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.

17 июля «Динамо» примет на своем поле «Ростов» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало матча — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcdynamo

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
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Славиша Йоканович
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
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8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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