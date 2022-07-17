Йоканович заявил, что «Динамо» будет играть агрессивно и привлекательно в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ против «Ростова».

«Если говорить о той игре, которую будет показывать «Динамо», то мы будем играть агрессивно, привлекательно, мы будем играть на победу, постараемся сделать шаг вперед по сравнению с тем сезоном, который уже прошел», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.

17 июля «Динамо» примет на своем поле «Ростов» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало матча — 20.00 по московскому времени.