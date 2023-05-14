Нападающий «Химок» Мирзов признался, что ему было приятно забить «Спартаку»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с «СЭ» прокомментировал гол в ворота «Спартака» в 27-м туре РПЛ (1:1).

«Гол в ворота «Спартака» не принципиальный. Было приятно забить команде, где я был и играл. «Спартак» сильная команда, такая же как и «Зенит». Я забивал обеим командам, но эмоции от голов одинаковые. Приятно забивать сильным соперникам», — сказал Мирзов «СЭ».

«Спартак» набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на 15-й строчке.