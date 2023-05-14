«Крылья Советов» — «Локомотив»: Дзюба не попал в заявку на матч
«Крылья Советов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ. Встреча команд пройдет на «Самара Арене».
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Бабкин, Зуев, Гарре, Цыпченко, Шитов.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Погостнов, Кузьмичев, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Камано, Игнатьев.
Матч пройдет сегодня, 14 мая, начало — 14.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
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