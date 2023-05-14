Пономарев: «Если бы «Зенит» так далеко не оторвался, ЦСКА бы запросто его догнал»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, какое место займут армейцы по итогам сезона-2022/23.

«ЦСКА обязательно удержится на втором месте. Акинфеев — лучший вратарь, оборона лучшая в лиге, даже нет слабых мест. Полузащита заиграла, заблестела. Агрессивный Заболотный, который опасен в штрафной противника, и умненький, техничный Чалов дополняют друг друга, что и сказалось на результате. Если бы «Зенит» так далеко не оторвался, в настоящее время мы бы запросто их догнали. Конечно, следующая игра со «Спартаком» будет серьезной. Если сыграем вничью на чужом поле, то будет неплохо», — приводит слова Пономарева Metaratings.ru.

ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 4 очка. В 28-м туре команды сыграют друг против друга.