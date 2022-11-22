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Долгов: «Химки» 100% могут быть выше в этом сезоне, чем «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о результатах подмосковного клуба в текущем сезоне.

— Какова ситуация с долгами по зарплатам в «Химках»? Глушаков, к примеру, говорил, что ему не платят зарплату несколько месяцев.

— Ему не платят или в целом?!

— Ему.

— Не знаю, не буду комментировать. Пусть руководство комментирует.

— Ты воспитанник «Локомотива». Сейчас они в одном очка от вас. Тебя это не удивляет?

— Удивляет, конечно. Но что делать? Не знаю, следствием чего стало такое место, но пусть сами внутри между собой разбираются. Наша задача — выбираться. Выберутся ли они, посмотрим.

— Думаешь, что «Химки» могут быть выше, чем «Локомотив» в этом сезоне?

— 100%. Почему нет, если разница всего одно очко?

— Просто там подбор игроков.

— Посмотрим, кто как проведет сейчас межсезонье, сборы. Кто лучше выйдет во вторую половину чемпионата, тот и будет выше.

— Есть уверенность, что «Химки» 100% в этом сезоне в РПЛ и не вылетают?

— Уверенности на 100%, мне кажется, не может быть вообще ни на счет чего, но мы приложим все усилия, чтобы остаться.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 13 очками.

Александр Долгов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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